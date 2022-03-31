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洋捕蹲開幕 福來喜請纓第3人

2022/03/31 05:30

兄弟福來喜手感持續加溫，期待在開幕戰先發蹲捕。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕隊史首見開幕戰外籍先發投捕？中信兄弟福來喜昨連2場公辦熱身賽雙安貢獻打點，開季輪值候選多已搭配完畢。他說，打擊感覺越來越好，若有機會蹲開幕戰會很榮幸。

福來喜昨在首局、2局下都敲適時安打，灌進2分打點，這位捕手洋砲一度在熱身賽前4場9打數無安打，但在28日隊內賽敲首轟後，連2場熱身賽敲雙安，打擊持續升溫，以打擊率2成67收尾。

福來喜指出，打者就是需要實戰去找感覺，打這麼多場比賽後，打擊手感越來越好。中信將在4月2日開季，過去聯盟開幕戰只有1991年三商虎霸多、2003年中信鯨笹川隆等外籍捕手先發蹲捕，福來喜力拚史上第3人。

中信開幕戰先發熱門泰迪在26日曾跟福來喜搭配，總計4.1局掉2分。福來喜認為，泰迪是很特別的投手，善於藏球讓打者難以判斷，「他是聯盟頂尖投手，如果開幕戰是我們投捕搭擋，這是我的榮幸。」

福來喜近2天也搭配鄭凱文、余謙和吳哲源等潛在開季輪值候選，這並非生涯首次搭配亞洲投手。他說，7年前冬季聯盟，日職軟銀隊有派遣一些投手，跟他們搭配是滿特別的經驗。

外界常將投捕形容成夫妻，彼此緊密而不可分，福來喜跟台灣投手可能有語言上的隔閡。他說，複雜的溝通需要靠翻譯幫忙，但棒球語言不變，「我來台灣後，每天也嘗試去學習新單字，融入這個球隊。」

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