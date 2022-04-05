百萬金流正燒 林智勝291轟得來速

林智勝連兩場開轟，生涯291轟繼續刷新中職紀錄。（記者李惠洲攝）

拿莫．伊漾（左二）本季首安就是陽春砲。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕味全龍的贏球氣勢跟林智勝的全壘打一樣無法擋，昨以6：4擊敗統一獅拿下開季2連勝，林智勝也連兩場在5局開轟，跨季連四場開轟，以291轟繼續改寫中職全壘打紀錄，讓總教練葉君璋都忍不住笑說：「所以他適合穿紅色的啊！」

前天才終結去年在台南0勝12敗惡夢，龍隊昨乘勝追擊，洋投鋼龍先發繳出5局失3分內容，並和5名牛棚投手聯手，其中伍鐸更在9局守勝，拿下生涯首次救援成功。但打線仍是昨役亮點，除了邱辰以雙安、2分打點獲選MVP，拿莫．伊漾本季首安即首轟，林智勝的砲火連拿下勝投的鋼龍都直呼：「看他的身手像25歲，沒想到已40歲。」

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龍隊邱辰單場4支2、2分打點，獲選單場MVP。（記者李惠洲攝）

林靖凱（右）5局下敲出2分全壘打。（記者李惠洲攝）

跨季連四場全壘打 味全2連勝

林智勝前天轟出刷新中職紀錄的第290轟後，昨又從左投江辰晏手中扛出反方向的右外野陽春砲，「那顆球是被風吹出去，我並沒有打到甜蜜點，你們看畫面就知道，我也嚇一跳。」

對於葉總說自己適合穿紅色，林智勝則說：「在哪支球隊就為哪支球隊效力，謝謝葉總給我機會，讓我可以發揮自己的能力。」但他確實為龍隊在戰績和收益都帶來「致勝效應」，昨凌晨開放全壘打紀念商品預購，不到半小時銷售金額就破百萬。

謙說並未打好，林智勝倒是為獅隊三壘手陳鏞基豎起大姆指，因為他在3局擊出可望形成安打的強勁平飛球，被這位38歲老將飛撲接殺，「我給他一個讚，他第一時間反應真的滿快的。」

今天將上演林智勝和潘威倫的「40歲經典對決」，獅隊也要避免遭龍橫掃。

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