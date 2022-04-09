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跨世紀神獸出沒 金塊篤定6強

2022/04/09 05:30

金塊「全能中鋒」約基奇成為史上首位單季至少2000分、1000籃板及500助攻球星。（今日美國）

2000分、1000籃板、500助攻 約基奇單季新里程碑

〔記者林岳甫／綜合報導〕被看好蟬聯年度最有價值球員的金塊「全能中鋒」約基奇，昨被對手打到額頭濺血，經簡單治療後重新上陣，繳出35分、16籃板、6助攻、5抄截，率金塊以122：109氣走灰熊，篤定能排在西部前6名，收下季後賽門票，約基奇更締造史上首見的超狂紀錄。

約基奇本季平均繳出27.1分、13.8籃板、7.9助攻及1.4抄截，即使助攻下降，但得分、籃板比上季更出色。

金塊曾被質疑能否搶進季後賽，畢竟兩大主力J.穆雷及小波特都受傷，但能保有競爭力，約基奇居功厥偉。球評「大嘴」米勒、獨行俠老闆庫本皆認為，約基奇有機會蟬連MVP，畢竟他一人率金塊在西部殺出一條血路，更取得季後賽門票。

值得一提的是，約基奇目前共得2004分、1009籃板及584助攻，是史上首位單季至少2000分、1000籃板及500助攻的超級球星，這壯舉連「上古神獸」張伯倫都辦不到，他在1968年單季1992分、1952籃板及702助攻。約基奇表示，能達成里程碑感覺很酷，希望未來能多完成幾次。

NBA晉級態勢

MVP大熱門率隊衝刺

灰熊主帥詹金斯也對約基奇甘拜下風，「他無疑就是本季MVP，根本不可能守得住他。」約基奇強勢主宰戰局，帶領金塊取得48勝33敗甩開分部第7的灰狼，確定晉級季後賽，還有機會超越第5的爵士。

儘管「萌神」柯瑞躺在傷兵名單中，勇士昨靠K.湯普森轟6顆三分球，攻下33分及波爾19分、A.威金斯17分，以128：112大勝提前放暑假的湖人，領先獨行俠半場勝差，暫居西部第3。勇士搶下3連勝，主帥柯爾盼例行賽最後2戰繼續搶勝，「帶連勝進入季後賽，對我們而言會是助力。」

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