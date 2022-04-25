3000安、500轟 卡布雷拉大聯盟第7人

老虎隊卡布雷拉昨首打席敲安，成為大聯盟史上達成3000安、500轟的第7人。（法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕底特律老虎昨與科羅拉多洛磯打雙重賽，現年39歲的老將卡布雷拉在第1場的第1個打席就擊出安打，成為大聯盟史上達成3000安、500轟兩項里程碑的第7人，他卻坦承，那個打席甚至感覺不到自己的雙腿。

大聯盟史上3000安、500轟

卡布雷拉22日對洋基3打數0安打，8局下2出局二、三壘有人還被故意保送，挑戰紀錄因為前天下雨延到昨天，1局下面對同樣來自委內瑞拉的先發投手山薩泰拉，於1好1壞後掌握94.7英里速球成為生涯3000安第33人，也是拉丁美洲球員第7人、委內瑞拉球員第1人。

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即便今年是卡布雷拉在大聯盟第20個球季，面臨即將名垂青史的重大時刻，他仍難掩緊張忍不住腿軟，看到一、二壘間因為防守佈陣出現的大洞，立刻打定主意往反向攻擊，出棒後就知道會是安打，才跑兩步就高舉右手，「感謝上帝，我做到了！」

卡布雷拉表示，因為生涯500轟是去年多倫多擊出，很高興能在主場達成紀錄，更珍惜母親、妻子等親人都在現場見證。他生涯打擊率0.310，打到退休若仍在3成以上，將繼威利梅斯、漢克阿倫後成為生涯3000安、500轟、打擊率3成以上的第3人。

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