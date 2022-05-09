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味全一軍復賽陣容受關注

2022/05/09 05:30

龍德力昨在二軍出賽，先發守一壘打第3棒，4打數1安打1盜壘。（資料照）

〔記者徐正揚／綜合報導〕味全龍二軍昨在斗六以5：7遭統一二軍逆轉，確診延賽前登錄一軍的球員僅洋砲龍德力出賽，即便中職今天裁定味全可於11日恢復比賽，味全也從二軍至少拉上9人支援，屆時一軍的陣容與戰力都是關注焦點。

截至4日的疫情通報，味全一軍累計18名球員確診，另有6人因為密切接觸接受隔離、6人接受自主健康管理，球團今天將更新疫調再次通報，由聯盟評估一軍能否最快於11日復賽。味全自4月27日傳出隊職員快篩陽性起，一軍只打成2場但延賽7場。

味全一軍目前登錄27人滿額，教練團曾考慮讓部分球員先去二軍比賽，昨對統一二軍僅洋砲龍德力上場，先發守一壘打第3棒，4打數1安打1盜壘。統一倒是有好消息，胡金龍自4月23日拉傷左大腿後首次出賽，先發打第2棒擔任DH，3次打擊選到1次保送。

根據中職最新防疫規定，單一球隊匡列（確診加密切接觸者）超過14人必須停賽，味全一軍11日最多只有12名本土球員加4名洋將，為湊滿25人至少要從二軍拉上9人，但當天二軍下午2點在嘉義縣對樂天二軍，即便一軍得以復賽，二軍可能因為人數不足取消比賽。

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