柯瑞神擺尾 勇士聽牌

勇士柯瑞昨扮第四節先生，率隊逆轉灰熊搶先聽牌。 （今日美國）

史上首位 季後賽500顆三分球

〔記者吳孟儒／綜合報導〕昨前3節手感低迷的柯瑞，第4節回神包辦18分，包括關鍵時刻的8罰全中，率一路落後的勇士在西部次輪第4戰以101：98逆轉灰熊，系列賽以3：1搶先聽牌，柯瑞也成為史上首位在季後賽生涯投進500顆三分球的男人。

即使灰熊少了因傷缺陣的一哥莫蘭特，勇士因外線火力嚴重熄火陷入苦戰，開賽前15次三分球出手皆盡墨，締造近11年季後賽最慘紀錄，前3節命中率更只有17.2％，當家射手柯瑞也失靈，三分球10投僅2中。

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勇士決勝節一度落後12分，不過柯瑞成功上演王者歸來的戲碼，展現能切、能投的本領，單節7投4中，最後更是靠著他在最後45.7秒的兩罰俱中，助整場落後47分鐘的勇士首度超前。

末節回神 包辦18分逆轉

柯瑞繳出全場最高32分，生涯季後賽三分球推進至503顆，他表示，其實跟他在第4節上場前換了一雙鞋沒有太大關係，而是盡可能不讓前3節的低迷表現影響自己。

勇士主帥柯爾因確診武漢肺炎，昨由助教布朗暫代兵符，他也力讚柯瑞是超級球星，對他在關鍵時刻接管戰局一點都不意外，「我當時什麼都沒跟他說，他知道自己做什麼會幫助球隊。」

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