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才助獅奪季冠 勝騎士被韓職搶走

2023/07/03 05:30

獅隊送給勝騎士（前排右2）全隊簽名的上半季封王T恤。（記者陳志曲攝）

投手表現 2數據制霸

中職被韓職買斷合約的洋投

〔記者林宥辰／桃園報導〕統一獅隊上週四剛拿到上半季冠軍，昨震撼宣布，剛拿下6月投手MVP、防禦率1.44和8勝暫居雙冠王的勝騎士，合約被韓職起亞虎隊買斷，近日將赴韓報到。

封王戰變告別戰

轉投靠起亞虎

勝騎士是獅隊奪季冠軍關鍵戰力，開季後才來台的他，出賽10場就奪8勝，中職初登板正好是獅隊隊史第1800勝，封王戰更投出8局失1分奪勝，未料成為中職告別戰。

昨賽前，獅隊將全隊簽名的上半季封王T恤送給勝騎士，祝福他未來一切順利。勝騎士坦言，和獅隊有深厚感情。他說：「很高興來到這裡，跟全隊相處都很融洽，像一個大家庭。獅隊仍有很強的戰力，祝福他們奪下台灣大賽冠軍。」

勝騎士說，自己來到亞洲的第一站就在台灣，他認為亞洲棒球頗具挑戰性，不僅打者習性，天氣也是考驗，他透露自己來台後才首度體驗在雨中投球。

獅隊總教練林岳平透露，上週勝騎士出賽時，教練團就得知有韓職球隊關注他。餅總說：「他表現那麼好，且又還年輕，相信他也想出去闖一下，球團會再尋新戰力。」

獅隊領隊蘇泰安說，目前有3位新洋投人選在評估，盡量會趕在下半季前將合約談定再對外公布。

勝騎士也是繼前猿隊威達爾轉投斗山熊隊後，不到一個月，再度在季中被韓職挖腳的中職洋投。

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