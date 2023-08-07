晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

瓊斯盃女籃》身高是要害 藍隊不敵日本

2023/08/07 05:30

台灣藍不敵日本，陣中陳晏宇（中）攻下17分、4籃板。 （記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣藍隊昨在瓊斯盃女籃的第2戰碰上勁敵日本陷入苦戰，即便首節打完一度取得4分領先，但擋不住對手進攻多點開花，終場以93：83吞敗，目前累積1勝1負。

台灣藍隊昨碰上以職業隊香頌魔術為主的日本隊，開賽雙方你來我往，靠著陳晏宇、潘姿吟合拿9分帶動，首節打完我國取得4分領先，可惜第2節頻頻送對手上罰球線，半場結束反倒以45：51落後。

不過，台灣隊在下半場展現企圖心，第4節追到3分差，出現贏球契機，無奈難擋日本火力，沒能複製前一戰對菲律賓的好表現翻轉戰局。

總教練鄭慧芸點出團隊問題，她認為，整場比賽與對方差距不大，但身高明顯是硬傷，儘管鄭伊秀、陳薇安在禁區都維持一定的抗衡能力，仍扛得辛苦，身高的弱勢也導致團隊籃板落後13個。台灣隊陳晏宇昨攻下17分、4籃板、2助攻最佳，鄭伊秀11分、7籃板次之。

白隊輸給南韓 2連敗

以年輕好手為主的台灣白隊，昨迎戰南韓展現拚勁，上半場打完以33：47落後，但第3節急起直追，一度僅剩6分差，防守也逼出對手失誤。可惜我國女將三分球在決勝節失準，難擋對手有裡有外的攻勢，終場以65：77吞二連敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。