瓊斯盃女籃》身高是要害 藍隊不敵日本

台灣藍不敵日本，陣中陳晏宇（中）攻下17分、4籃板。 （記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣藍隊昨在瓊斯盃女籃的第2戰碰上勁敵日本陷入苦戰，即便首節打完一度取得4分領先，但擋不住對手進攻多點開花，終場以93：83吞敗，目前累積1勝1負。

台灣藍隊昨碰上以職業隊香頌魔術為主的日本隊，開賽雙方你來我往，靠著陳晏宇、潘姿吟合拿9分帶動，首節打完我國取得4分領先，可惜第2節頻頻送對手上罰球線，半場結束反倒以45：51落後。

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不過，台灣隊在下半場展現企圖心，第4節追到3分差，出現贏球契機，無奈難擋日本火力，沒能複製前一戰對菲律賓的好表現翻轉戰局。

總教練鄭慧芸點出團隊問題，她認為，整場比賽與對方差距不大，但身高明顯是硬傷，儘管鄭伊秀、陳薇安在禁區都維持一定的抗衡能力，仍扛得辛苦，身高的弱勢也導致團隊籃板落後13個。台灣隊陳晏宇昨攻下17分、4籃板、2助攻最佳，鄭伊秀11分、7籃板次之。

白隊輸給南韓 2連敗

以年輕好手為主的台灣白隊，昨迎戰南韓展現拚勁，上半場打完以33：47落後，但第3節急起直追，一度僅剩6分差，防守也逼出對手失誤。可惜我國女將三分球在決勝節失準，難擋對手有裡有外的攻勢，終場以65：77吞二連敗。

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