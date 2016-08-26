奧運棄賽風波後首度對決 莊佳容勝謝淑薇

莊佳容。（資料照，歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕謝淑薇、莊佳容先前身陷里約奧運棄賽風波，如今在美國紐黑文女網賽雙打8強相遇，這場風波後的狹路相逢，由莊佳容組合勝出，證明自己的實力。

謝淑薇。（資料照，記者黃志源攝）

謝淑薇與莊佳容原定攜手征戰奧運女雙，但謝淑薇棄賽，導致莊佳容也無法上場，兩人在臉書上曾各有發言，網友也因而開戰，爭議連連。莊佳容這次與烏克蘭邦達蓮珂合作，首輪以6：0、6：1淘汰西班牙第4種子賈莉奎絲／珊托賈。謝淑薇／德國佩可薇琪首次搭檔，以3：6、6：1、10：8逆轉梅莉查／ 珊琪絲，同樣安抵8強。

如今奧運後首度正面交鋒，結果是莊佳容/邦達蓮珂的組合以7-5、1-6、11-9險勝謝淑薇/佩可薇琪，闖進紐黑文女雙4強，證明了自己的實力。