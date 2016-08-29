奧運》香港選手不是人 中國奧運團一到廁所沒得上

〔體育中心／綜合報導〕中國奧運代表團今天到香港體育學院，與香港的青年運動員交流。但是出席活動的香港知名擊劍選手張小倫在Facebook上批評，香港體育學院的廁所都被人封鎖，只准中國代表團使用。

張小倫批評香港體育學院安排不妥當。（取自Facebook）

張小倫在Facebook上傳照片，稱自己在活動期間去廁所，但卻被保安拒絕，並表示洗手間只供金牌運動員使用：「金牌運動員來交流是沒問題的一件事情，他X的一早封住體院的廁所，只能看好幾個小時的名人。人有三急去廁所，保安跟我講，不好意思洗手間只讓金牌運動員去，聽到真是一把火，你們都將整個體院包圍起來啦，難道我會進去廁所打劫…金…金牌運動員嗎？」

許多香港網友也群起砲轟，有人質疑：「香港運動員不是人」、「不知所謂的安排」。也有人酸國家隊可能服用禁藥，封鎖洗手間是「因為怕你見到一灘紫色尿」。