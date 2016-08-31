U18》名將之後「風之孫」李政厚 連兩天猛打賞
2016/08/31 15:18
韓國隊李政厚連兩天演出猛打賞。（記者吳清正攝）
〔記者吳清正／台中報導〕韓國隊李政厚演出猛打賞，姜白虎轟出全壘打，韓國隊以3:1力克中國隊，在亞洲青棒賽預賽組2戰全戰，可望以分組第1晉級4強複賽。
李政厚昨天對菲律賓5打數4安打，今天韓國隊全場只有6支安打，李政厚就包辦3支，第4棒姜白虎則在第7局轟出陽春全壘打。
韓國隊姜白虎（中）對中國隊轟出陽春全壘打。（記者吳清正攝）
李政厚是韓國隊最受矚目的球員，不僅是因為在今年韓職選秀會獲得耐克森英雄第1指名，也因為他的父親是號稱韓職史上最強第1棒的李鍾範，由於速度飛快的李鍾範外號「風之子」，韓國媒體給李政厚取了「風之孫」的外號。
李政厚和老爸一樣打第1棒，雖然因為有個大名鼎鼎的父親，李政厚從小打棒球一直會被問到和父親相關的話題，李政厚表示，並不會因此感受到壓力，爸爸是爸爸，他是他，他會力走出自己的棒球路，希望成為和爸爸一樣受尊敬的選手。
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