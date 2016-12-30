NBA》再度受傷 林書豪坦言身心備受折磨
2016/12/30 11:40
〔體育中心／綜合報導〕林書豪日前與黃蜂一戰不慎扭傷腳踝，今天他透過臉書分享心情，坦言本季至今因為傷勢，讓他不論在身體還是精神上都很痛苦，也感謝球迷的支持與祈禱。
林書豪稍早在臉書上發布貼文，「感謝你們支持我、為我祈禱。老實說，無法上場與隊友並肩作戰的夜晚，不管是身體、精神還是心理上都相當痛苦，不過感謝上帝，讓我學會對小事情感激，為我的夢想努力，也謙遜地為我的隊友們服務並且相信他們。我也會繼續努力，期待再次回歸，謝謝你們的愛，籃網加油！」
不過稍早外媒也有好消息傳出，報導內容談到林書豪此次傷勢並未如之前嚴重，有機會提早重返賽場。
林書豪臉書全文。（取自林書豪臉書）
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