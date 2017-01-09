NBA》林書豪傷勢未癒 目睹籃網被76人逆轉
2017/01/09 08:09
林書豪此役依舊缺陣。（資料照，USA Today Sports）
〔記者粘藐云／綜合報導〕目前戰績全聯盟墊底的籃網今出戰排名倒數第3的76人，雖然上半場打完取得11分領先，但第3節疲軟問題再現慘遭逆轉，終場就以95：105不敵對手。
籃網賽前已吞下5連敗，且此役林書豪仍因腿傷未能歸隊，上半場打完籃網雖然取得雙位數領先，但第3節遭76人打出32：16攻勢逆轉戰局，終場籃網就以10分之差落敗。
對於第3節疲軟問題，籃網總教練艾特金森（Kenny Atkinson）也感到無奈，「我也不知道為什麼第3節就不能打得和上半場一樣有活力」。此役籃網中鋒B.羅培茲（Brook Lopez）攻下全場最高26分，外帶2籃板2助攻。
76人中鋒恩比德（Joel Embiid）今天進帳20分5籃板4助攻，對於球隊近期表現相當滿意，他也希望能把晉級季後賽當作目標，「我覺得我們有機會，最近狀況蠻好的，近4場比賽我們贏了3場，已經開始學會如何贏球」。
恩比德。（美聯社）
B.羅培茲。（美聯社）
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