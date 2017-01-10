NBA》第一中鋒之爭 格林力挺卡森斯

2017/01/10 12:02

卡森斯（左）與格林（右）在奧運後結為好友。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士昨天以117：106擊敗強敵國王，而勇士前鋒格林（Draymond Green）在賽後訪問時盛讚對手，稱「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）是聯盟第一中鋒。

格林與卡森斯在去年的里約奧運上結為隊友當時他們花了整個夏天一起訓練，並在最後贏得金牌，也建立了兄弟情誼。

格林表示，卡森斯是個不可思議的球員，而他也替卡森斯總是未收到高度評價而抱不平。「卡森斯一年比一年進步，但很多時候人們因為他的風評或是技術犯規而試圖貶低他的地位。但無庸置疑地，卡森斯是聯盟最好的中鋒。」

而卡森斯本季表現也的確很亮眼，他的三分球命中率為37.2%，而他平均每場可以拿到28.1分，9.9籃板以及3.9助攻。

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