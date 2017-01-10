NBA》第一中鋒之爭 格林力挺卡森斯

卡森斯（左）與格林（右）在奧運後結為好友。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士昨天以117：106擊敗強敵國王，而勇士前鋒格林（Draymond Green）在賽後訪問時盛讚對手，稱「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）是聯盟第一中鋒。

格林與卡森斯在去年的里約奧運上結為隊友，當時他們花了整個夏天一起訓練，並在最後贏得金牌，也建立了兄弟情誼。

格林表示，卡森斯是個不可思議的球員，而他也替卡森斯總是未收到高度評價而抱不平。「卡森斯一年比一年進步，但很多時候人們因為他的風評或是技術犯規而試圖貶低他的地位。但無庸置疑地，卡森斯是聯盟最好的中鋒。」

而卡森斯本季表現也的確很亮眼，他的三分球命中率為37.2%，而他平均每場可以拿到28.1分，9.9籃板以及3.9助攻。