NBA》馬刺再戰墨西哥海外賽 帕波維奇：只願比賽順利舉行
2017/01/14 23:12
〔體育中心／綜合報導〕馬刺將於美國時間14日（台灣時間15日）在墨西哥與太陽進行海外例行賽，有鑒於日前曾在墨西哥舉辦比賽時，曾有比賽現場竄出濃煙而取消比賽的先例，馬刺主帥帕波維奇（Gregg Popovich）對此表示，自己的願望只有一個，「就是比賽能夠順利進行。」
帕波維奇表示，「上次我們在這裡比賽的經驗真的很糟，大家都做足了準備，也有許多的球迷為了比賽而感到興奮，」他接著說，「這不是任何人的問題，只是這真的讓人沮喪，所以我們只希望比賽能順利舉辦。」
馬刺和灰狼原本預定在2013年12月5日於墨西哥進行一場「海外例行賽」，但球館因電機短路，場內發生冒煙，因此被迫取消。
馬刺主帥帕波維奇。（歐新社）
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