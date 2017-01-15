中職》馮健庭拚二壘先發 自認打擊要更好
2017/01/15 15:24
Lamigo桃猿馮健庭。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者林宥辰／屏東報導〕猿隊一直以來的主力二壘手郭嚴文，去年因傷所苦，今年春訓至今仍以復健為主，總教練洪一中點名新秀馮健庭，可能有機會開季時接下先發二壘手工作。馮健庭則說，去年短暫一軍出賽自認還能更好，現階段要加強打擊。
馮健庭業餘時期效力崇越，當時就是守備穩定、守優於攻的球員，他說春訓開始後，他常跟教練討論打擊技巧，以開季一軍為目標，希望開季時能稱職做好二壘工作，打擊也需要再加強。
馮健庭去年底接連參與冬季聯盟和球隊秋訓，他說秋訓練習量大，特打份量重，幫助他提升打擊穩定性跟肌力。
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