經典賽》大谷翔平退賽 竟有日本隊投手喊羨慕

大谷翔平退賽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿投打「二刀流」大谷翔平受腳傷影響，確定退出日本隊不打經典賽。根據日本八卦媒體報導，日本隊中日投手岡田俊哉笑稱很羨慕。

據日本八卦雜誌《日刊現代》報導，岡田俊哉表示能被選進日本隊很光榮，也可以在國際賽的大舞台學到很多東西，但他們畢竟都是球隊的資產，難免會優先考量球隊的事情。

「受傷是最恐怖的，很羨慕大谷君啊（笑），如果可以的話，我也想要辭退。」岡田俊哉接著說，「好了，這是玩笑話！」

日本武士徵召國內球員也曾碰壁，2009年經典賽時，中日的6名球員就全員退出，這屆經典賽雖然沒有發生同樣事件，旅美投手的徵召不順與大谷翔平的退賽依然讓日本隊很頭痛。