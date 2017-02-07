NBA》棄洛夫換甜瓜！美媒爆詹皇介入交易案

詹皇與安東尼是好朋友。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克積極兜售看板球星安東尼（Carmelo Anthony），紐約媒體今傳出「詹皇」詹姆斯（LeBron James）扮演推手，希望騎士積極延攬，即便送走洛夫（Kevin Love）也無妨。

尼克與騎士先前傳出安東尼換洛夫的重磅傳聞，但最後被騎士果斷打槍，如今《紐約每日新聞》爆料，詹姆斯欲讓騎士制服組改變心意，即便送走洛夫也要換來安東尼。

目前尚不知詹姆斯是否有足夠影響力迫使騎士交易，但最終還是得看安東尼願不願意放棄不得交易條款，他曾表態還沒準備好離開紐約，從沒要求球隊交易，但隨著尼克本季戰績低迷，甜瓜不無可能考慮攜手詹皇力拚首冠。