NBA》棄洛夫換甜瓜！美媒爆詹皇介入交易案
2017/02/07 08:59
詹皇與安東尼是好朋友。（歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕尼克積極兜售看板球星安東尼（Carmelo Anthony），紐約媒體今傳出「詹皇」詹姆斯（LeBron James）扮演推手，希望騎士積極延攬，即便送走洛夫（Kevin Love）也無妨。
尼克與騎士先前傳出安東尼換洛夫的重磅傳聞，但最後被騎士果斷打槍，如今《紐約每日新聞》爆料，詹姆斯欲讓騎士制服組改變心意，即便送走洛夫也要換來安東尼。
目前尚不知詹姆斯是否有足夠影響力迫使騎士交易，但最終還是得看安東尼願不願意放棄不得交易條款，他曾表態還沒準備好離開紐約，從沒要求球隊交易，但隨著尼克本季戰績低迷，甜瓜不無可能考慮攜手詹皇力拚首冠。
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