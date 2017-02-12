SBL Live》璞園 V.S. 達欣

第一節 第二節 第三節 第四節 總分 璞園 達欣

第一節

賽前

璞園今晚出戰龍頭達欣，上回雙方交手，達欣洋將布拉攻下30分、25籃板，但璞園靠團隊戰力獲勝，終結雙方本季對戰的3連敗；達欣目前戰績18勝8敗暫居首位，但近5戰2勝3敗，第二名的台啤戰績為17勝9敗，已經追上來，達欣此役是否贏球攸關排名。