SBL Live》璞園 V.S. 達欣
2017/02/12 17:20
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第一節
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第二節
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第三節
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第四節
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總分
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璞園
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達欣
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第一節
賽前
璞園今晚出戰龍頭達欣，上回雙方交手，達欣洋將布拉攻下30分、25籃板，但璞園靠團隊戰力獲勝，終結雙方本季對戰的3連敗；達欣目前戰績18勝8敗暫居首位，但近5戰2勝3敗，第二名的台啤戰績為17勝9敗，已經追上來，達欣此役是否贏球攸關排名。
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