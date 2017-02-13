棒球》曹錦輝參加測試會飆150公里 美職球探到場觀察（影音）
2017/02/13 17:26
〔體育中心／綜合報導〕曹錦輝本季為了力拚重回大聯盟舞台，昨天在嘉義參加測試會，吸引近10位美國職棒大聯盟的球探來觀察。
曹錦輝的臉書粉絲後援會今公布一段他實戰投球的影片，總共投了五個人次，打者包含陳品捷、以及陳重羽兩位。
該粉絲後援會指出，曹錦輝昨天的直球有93至94英哩（約149.6公里至151.2公里），最快有測到95英哩（約152.8公里），卡特球也有89至91英哩，他也投了不少變化球。
曹錦輝前兩季都在道奇升上大聯盟，但他去年僅出賽2場、1.2局就進傷兵名單，並於8月接受骨刺清除手術，整季報銷。
曹錦輝。（資料照，記者郭羿婕攝）
相關新聞
- MLB》傷癒復出再出發 小熊重砲想重溫捕手美夢
- MLB》大都會唯一健康強投 雷神拚開幕戰先發
- MLB》球迷會轉賣成焦點 陳偉殷拍照好帥氣
- MLB》馬林魚開26億搶人 查普曼嚇一跳
- MLB》瘦身拒當薪水小偷 功夫熊貓拚紅襪先發三壘
推薦新聞
-
MLB》史瓦伯康復 美媒看好小熊衛冕冠軍2017/02/13 19:12
-
經典賽》牧田和久試比賽用球 曲球慢了10公里...2017/02/13 18:16
-
世大運》世大運加值 北部10座足球場獲FIFA認證2017/02/13 17:06
-
中職》官辦熱身賽3月14開打 明預售開跑2017/02/13 16:04
-
NBA》與歐克利鬧翻後 尼克老闆向史普利威爾致敬2017/02/13 15:41