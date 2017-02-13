棒球》曹錦輝參加測試會飆150公里 美職球探到場觀察（影音）

〔體育中心／綜合報導〕曹錦輝本季為了力拚重回大聯盟舞台，昨天在嘉義參加測試會，吸引近10位美國職棒大聯盟的球探來觀察。

曹錦輝的臉書粉絲後援會今公布一段他實戰投球的影片，總共投了五個人次，打者包含陳品捷、以及陳重羽兩位。

該粉絲後援會指出，曹錦輝昨天的直球有93至94英哩（約149.6公里至151.2公里），最快有測到95英哩（約152.8公里），卡特球也有89至91英哩，他也投了不少變化球。

曹錦輝前兩季都在道奇升上大聯盟，但他去年僅出賽2場、1.2局就進傷兵名單，並於8月接受骨刺清除手術，整季報銷。

曹錦輝。（資料照，記者郭羿婕攝）