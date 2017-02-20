NBA》戴維斯海灌52分破紀錄 西部明星隊力退東部

戴維斯。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕NBA明星賽今天於紐奧良登場，東西部明星隊球星使出渾身解數，祭出灌籃、三分球等拿手絕活獻給現場球迷，地主鵜鶘球星A.戴維斯轟下52分，西部終場以192：182，再度擊敗東部。

第一次入選明星賽的「字母哥」亞德托昆波得分慾望旺盛，一開賽就頻頻嘗試灌籃，下半場甚至挑戰在柯瑞面前扣籃，柯瑞則耍寶趴在禁區，不想被他「顏扣」，但是該來的躲不掉，柯瑞試圖抓籃板時，亞德托昆波從他背後竄出，強力補扣，嚇呆這位勇士隊球星，字母哥全場28分進帳。

西部後衛魏斯布魯克挑戰MVP三連霸，他第三節連三記外線命中，俏皮用雙手比出手感火燙動作，全場飆41分，但同隊隊友、地主戴維斯技高一籌，瘋狂轟炸籃框，他海灌52分，並且打破高懸半世紀的張伯倫保持的明星賽得分紀錄42分。

杜蘭特則攻下21分、10籃板與10助攻，繳出大三元成績單，成為史上第四位在明星賽完成此紀錄的球員。