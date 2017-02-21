MLB》遭洋基嘲諷 公道伯力挺畢坦西斯：他是球隊MVP

畢坦西斯（左）、麥肯（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基後援投手畢坦西斯（Dellin Betances）日前與球團進行薪資仲裁，最後落敗，事後還遭洋基高層言語嘲諷，引起畢坦西斯不滿。上季還待在洋基、現轉至太空人的「公道伯」麥肯（Brian McCann）認為，畢坦西斯是過去三年來洋基的MVP。

「我很愛他。」麥肯說，畢坦西斯會做任何事情幫助球隊來贏球，「多年來我有看過他手臂僵硬時，很多人會說，『你知道嗎，我的手臂僵硬，我今天不會把自己放在場上。』但畢坦西斯為了贏得比賽，願意將他的健康給球隊。」麥肯表示，「作為一個隊友，我真的很感激。」

本季也轉隊至太空人的39歲老將貝爾川（Carlos Beltran），他認為畢坦西斯是一個超級巨星，所以他會變好的。貝爾川也鼓勵小老弟，這個過程很艱難，因為會聽到這麼多負面的事情，但是在職業生涯初期就經歷這些事情是很好的，「你會去更了解它（仲裁）。」

畢坦西斯（Dellin Betances）在仲裁時，提出年薪500萬美元，但球團則僅願意支付300萬美元，最終由球團勝出，洋基總裁萊文（Randy Levine）在事後還嘲諷畢坦西斯不值500萬美元的價碼，還指他被經紀人利用，讓畢坦西斯相當不滿。

麥肯。（資料照，法新社）

貝爾川。（資料照，法新社）