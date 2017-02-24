日職》好消息！ 陽岱鋼今向巨人一軍報到

〔記者倪婉君／綜合報導〕「巨人陽」歸隊！「產經體育」報導，因下半身不適隨巨人三軍調整的陽岱鋼，今天赴沖繩向巨人一軍報到。

30歲的陽岱鋼以5年大合約加盟巨人後，一直是媒體注目焦點，他在9日因下半身緊繃早退，就引起大篇幅報導；雖然狀況並不嚴重，但巨人對陽岱鋼相當保護，一軍13日赴沖繩進行第二階段春訓時，就讓他留在宮崎調整。

不過今有好消息傳出，巨人總經理堤辰佳在一軍昨天休息日時，前往宮崎瞭解陽岱鋼的狀況，也決定今天讓他和一軍會合。

「產經體育」還用「奪回日本一的使者」稱呼陽岱鋼，因為他在加盟時就表示希望幫助巨人奪冠，也被視為巨人的「優勝使者」。只是原本日媒評估陽岱鋼要到3月中才會參與實戰，教練團是否會讓他近日投入熱身賽，還要看監督高橋由申的決定。

陽岱鋼今向巨人一軍報到。（資料照，記者黃耀徵攝）