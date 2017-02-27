羽球》賽季倒數計時 台灣「一哥」、「一姊」歐洲出擊
2017/02/27 17:20
世界球后戴資穎。（資料照，法新社）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕羽球球季即將展開，戰場從歐洲點燃戰火，台灣羽壇「一哥」周天成明天將從德國公開賽出發，「一姊」世界球后戴資穎則選擇以全英公開賽當今年首戰，她將以頭號種子出賽，成為頂級超級系列賽台灣第一人。
羽球戰場從歐洲展開，總獎金12萬美元（約369萬台幣）黃金大獎賽德國公開賽吸引不少好手參加，里約奧運男單金牌諶龍、「超級丹」林丹都在名單內，周天成則名列第六種子，王子維14種子、許仁豪第15種子。
由於黃金大獎賽男單採64籤，賽事將從明天展開。
女單世界球后戴資穎則預計本週六出發前往英國，參加頂級超級系列賽全英公開賽，她將以頭號種子身分出賽，首輪對手是泰國金達澎，去年小戴則是在四強止步。
排名高居世界第一，戴資穎動態引起國際媒體關注，她確定參加四月新加坡超級系列賽，星國媒體相當興奮，《海峽時報》大篇幅報導參賽名單將有球后蒞臨。
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