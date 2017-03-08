經典賽》中國游擊手超扯美技 台灣網友嚇壞了（影音）
2017/03/08 12:38
〔體育中心／綜合報導〕中國今天對上古巴，游擊手王喬伊在4局下演出超級美技，讓不少台灣網友嚇呆，「真的有點像Jeter，太神啦！」
4局下，古巴賈西亞爾（Yurisbel Gracial）擊出游擊方向滾地球，眼看要穿出內野，王喬伊硬是攔到球，隨後一個基特（Derek Jeter）式的「空中扭腰傳球」，竟然將賈西亞爾刺殺出局，轟動球場。
不少台灣球迷被這個守備給嚇壞，「中國的守備比我們好」、「第一個念頭直接噴髒話」、「天啊 這守備夭壽讚」、「守備真的被屌打」、「好在沒同組.......」、「中國丁特」
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