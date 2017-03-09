不要再吃鍋貼！ 網友臉書號召棒協「解散」
2017/03/09 20:30
網友在臉書號召球迷解散棒協。（圖擷自臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕經典賽台灣隊遭淘汰，許多球迷直指棒協是最大問題，對此有網友在臉書創立活動，高喊「無限期支持棒協解散改組！」，並呼籲民眾站出來，自己的國球自己救。棒協秘書長林宗成日前形容國家隊的組訓賽業務是棒協的「祖產」。（圖擷取自YouTube東森新聞頻道）
本屆經典賽台灣隊組訓不利，棒協與中職惡鬥，後續導致Lamigo桃猿隊不打經典賽、棒協徵召不順、情蒐工作也挨批，許多球迷把矛頭指向棒協，有網友在臉書創立名為「無限期支持棒協解散改組！」的活動，強調主導台灣國際賽事的棒協，絕對是台灣國際賽長期積弱不振的原因。
該網友寫道，「自己的國球自己救，球迷的聲音需要被聽見，我們不要在（再）吃鍋貼，誰跟你相忍為國。永遠只有檢討聲浪，沒有具體作為，讓體育回歸體育，讓棒球回歸熱血，政治利益追逐戰請滾邊站！站出來吧大家！」
網友也紛紛響應活動，有人認為，「所有體育協會都拿政府補助，就應該受到全民監督。財務和人事應一切公開透明。」、「還給我真正的棒球，還給我真正的台灣隊，棒協給我滾」、「蚌邪不倒，台灣棒球不會好！！」也有人要棒協秘書長林宗成下台，「萬年秘書長下臺啦」。
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