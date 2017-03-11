經典賽》南韓遭淘汰虧大了 下一屆續辦可能性極低
2017/03/11 17:02
南韓隊。（資料照，特派記者陳志曲攝）
〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕今年WBC經典賽第一輪A組賽事，南韓取得主辦權，不過，地主南韓戰績1勝2敗遭淘汰，連兩屆第一輪止步，恐怕會以虧損收場，下一屆再辦可能性很低。
根據韓媒《OSEN》
內文指出，由於這一屆經典賽地主國戰績不佳，外加南韓球迷從一開始就對此賽事冷感，票房慘賠，也是歷屆場均觀眾人數最低的一輪，南韓評估下一屆再爭取主辦的可能性很低。
該文並沒有明確說明南韓爭取主辦經典賽虧損多少，不過台韓大戰前有韓媒報導，預估虧損超過3000萬台幣，南韓確定遭淘汰後，台韓戰湧現退票潮，虧損恐怕會更大。
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