經典賽》南韓遭淘汰虧大了 下一屆續辦可能性極低

南韓隊。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕今年WBC經典賽第一輪A組賽事，南韓取得主辦權，不過，地主南韓戰績1勝2敗遭淘汰，連兩屆第一輪止步，恐怕會以虧損收場，下一屆再辦可能性很低。

根據韓媒《OSEN》 報導，這次南韓主辦經典賽第一輪A組賽事，總花費高達50億韓元左右，折合新台幣1.35億元，其中200萬美元是付給主辦單位大聯盟的權利金，折合新台幣約6210萬元，佔總經費近半。

內文指出，由於這一屆經典賽地主國戰績不佳，外加南韓球迷從一開始就對此賽事冷感，票房慘賠，也是歷屆場均觀眾人數最低的一輪，南韓評估下一屆再爭取主辦的可能性很低。

該文並沒有明確說明南韓爭取主辦經典賽虧損多少，不過台韓大戰前有韓媒報導，預估虧損超過3000萬台幣，南韓確定遭淘汰後，台韓戰湧現退票潮，虧損恐怕會更大。