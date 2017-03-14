SBL》黃聰翰再飆生涯最佳 台啤連兩場打退裕隆
2017/03/14 22:58
台啤黃聰翰。（記者林正堃攝）
〔記者林岳甫／新北報導〕裕隆與衛冕軍台啤在四強季後賽前兩場戰成平手，誰能將今日搶得第3戰勝利，就有高達87.5％機率能殺入總冠軍戰；台啤第三節僅讓裕隆拿7分，加上黃聰翰猛砍6顆三分球，又寫生涯最佳表現，助隊以76：68勝出，系列戰取得2：1領先。
菜鳥「小台東」黃聰翰即便確定與本季新人王獎項擦肩而過，仍不喪失信心，繼前役飆進4顆三分球，攻下18分後，此役在三分線上出手9次命中6顆三分球，攻下20分，再一次創下生涯新高，連兩場好表現似乎已經成為「季後賽限定版」。
洋將李恩雖在第四節5犯畢業，但他繳出20分、19籃板；周伯勳14分、10籃板，蔣淯安貢獻10分、6籃板與4助攻。
裕隆「男模」呂政儒飆進6顆三分球，攻下全隊最高24分；賀夫挹注18分與14籃板，可惜球隊缺乏第三得分點挺身而出，加上第三節嚴重熄火，黯然在系列戰苦吞2連敗。
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