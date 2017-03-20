經典賽》準決賽強碰日本武士 美國隊推國民洛克先發
2017/03/20 10:21
美國派出洛克對決日本。（取自MLB官網）
〔體育中心／綜合報導〕美國昨淘汰衛冕軍美國挺進四強，準決賽將強碰目標「重返世界第一」的日本武士隊，權威記者羅森索（Ken Rosenthal）今搶先透露美國隊輪值安排。
根據羅森索獲得的消息，這場對決日本的硬仗將交由國民右投洛克（Tanner Roark）掛帥先發，洛克本屆經典賽至今僅出賽一場，首輪對多明尼加中繼1.1局，挨轟失3分無關勝敗 。
坦帕灣時報指出，光芒年輕王牌亞契（Chris Archer）原本是可能的先發人選，但由於亞契以準備球季開幕戰先發為重，個人調整節奏未能配合美國隊賽程，最終由頂替國民王牌薛哲（Max Scherzer）的洛克出線。
洛克上季為國民先發33場拿下16勝10敗，主投210局為生涯新高，被打擊率僅2成28，防禦率為2.83。羅森索也透露，若美國闖進冠軍賽，藍鳥18勝投手史卓曼（Marcus Stroman）將扛下先發重任。
史卓曼待命冠軍戰。（資料照，歐新社）
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