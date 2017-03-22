經典賽美日大對決 今日賽事預告與轉播
2017/03/22 07:03
本屆經典賽進入倒數第2戰，由美國對上日本，堪稱是東西方棒球實力的檢測，勝利的一方將與7連勝的波多黎各爭取本屆冠軍，美國推出洛克率先登板，去年在國民先發33場，拿下16勝10敗、防禦率2.83相當不錯，而史卓曼推測會留到冠軍戰主投；日本則派出菅野智之，對於這一戰他相當有信心可以拿下，表示不惜投觸身球也不讓美國打者有機會全壘打，貫徹內角攻略壓制美國打線，誓言帶領日本挺進冠軍賽。
經典賽
09:00 美國 vs. 日本（ELEVEN、公視3台）
日職熱身賽
17:00 歐力士 vs. 廣島（FOX體育）
17:00 軟銀 vs. 阪神（FOX體育3台）
NBA
08:30 勇士 vs. 小牛（緯來體育）
09:30 馬刺 vs. 灰狼（愛爾達體育）
11:00 D-LIVE 活塞 vs. 籃網（緯來體育）
相關新聞
- 經典賽》波多黎各延長賽險勝荷蘭 連2屆闖冠軍賽
- 經典賽》捕手完美教材 莫里納一個細節少掉1分（影音）
- 日職》大聯盟生涯僅15轟 巴倫汀經典賽繳鬼神數據
- 經典賽》旅台就是神！前獅投吉爾2.1局封鎖波國大聯盟打線
- NBA》總算等到了！柯瑞本季「首扣」出爐（影音）
- NBA》雷勇大亂鬥 柯瑞、魏少賽後隔空交火
推薦新聞
-
NBA》球星輪休爭議 波許：你能打就應該要上場2017/03/22 07:17
-
陽岱鋼超疼老婆 當年小夫妻在日本這樣過...2017/03/22 07:08
-
籃網沒「豪」運 今恐因傷休兵2017/03/22 06:00
-
亞洲盃資格賽》週日起拚會內 今踢越南磨刀2017/03/22 06:00
-
周天成靠「秘密情人」突破瓶頸2017/03/22 06:00