經典賽美日大對決 今日賽事預告與轉播

本屆經典賽進入倒數第2戰，由美國對上日本，堪稱是東西方棒球實力的檢測，勝利的一方將與7連勝的波多黎各爭取本屆冠軍，美國推出洛克率先登板，去年在國民先發33場，拿下16勝10敗、防禦率2.83相當不錯，而史卓曼推測會留到冠軍戰主投；日本則派出菅野智之，對於這一戰他相當有信心可以拿下，表示不惜投觸身球也不讓美國打者有機會全壘打，貫徹內角攻略壓制美國打線，誓言帶領日本挺進冠軍賽。

經典賽

09:00 美國 vs. 日本（ELEVEN、公視3台）

日職熱身賽

17:00 歐力士 vs. 廣島（FOX體育）

17:00 軟銀 vs. 阪神（FOX體育3台）

NBA

08:30 勇士 vs. 小牛（緯來體育）

09:30 馬刺 vs. 灰狼（愛爾達體育）

11:00 D-LIVE 活塞 vs. 籃網（緯來體育）