NBA Live》太陽下三分雨林書豪首節得分未開張
2017/03/24 08:05
|
|
第1節
|
第2節
|
第3節
|
第4節
|
總分
|
太陽
|32
|32
|
籃網
|22
|22
|
|
投籃
|
三分
|
罰球
|
籃板
|
助攻
|
失誤
|
得分
|
林書豪
|
0-2
|0-0
|0-0
|1
|2
|0
|0
第一節
克里斯（Marquese Chriss）、布克（Devin Booker）、蘭恩（Alex Len）首節開局各飆進一記三分彈，率領太陽打出一波17：4的攻勢，一開節就把籃網打得頭暈轉向，太陽單節就投進5顆三分球，暫停過後，籃網靠著羅培茲（Brook Lopez）和雷佛特（Caris LeVert）連續得分逐漸追了上來，不過，克里斯和布克首節手感發燙，聯手得到23分，太陽以32：22領先籃網。
賽前報導
籃網今天在主場迎戰太陽，日前因傷缺陣的台裔後衛林書豪確定復出，將擔任先發幫助球隊繼續挑戰本季首度連勝。
相關新聞
推薦新聞
-
網球》邁阿密名人賽開胡 盧彥勳強碰德國天才新秀2017/03/24 07:00
-
中職》王力宏為開幕戰練投 動作像大聯盟投手（影音）2017/03/24 06:56
-
騎士踢館金塊 砸了冠軍招牌2017/03/24 06:00
-
「百分百」大三元 魏少開先河2017/03/24 06:00
-
邁阿密網賽》「蜥」客亂入 老將哈斯玩自拍2017/03/24 06:00