NBA Live》太陽下三分雨林書豪首節得分未開張

2017/03/24 08:05

 

第1節

第2節

第3節

第4節

  總分

太陽

 32 32

籃網

 22 22

 

投籃

三分

罰球

籃板

助攻

失誤

得分

林書豪

0-2

 0-0 0-0 1 2 0 0

第一節

克里斯（Marquese Chriss）、布克（Devin Booker）、蘭恩（Alex Len）首節開局各飆進一記三分彈，率領太陽打出一波17：4的攻勢，一開節就把籃網打得頭暈轉向，太陽單節就投進5顆三分球，暫停過後，籃網靠著羅培茲（Brook Lopez）和雷佛特（Caris LeVert）連續得分逐漸追了上來，不過，克里斯和布克首節手感發燙，聯手得到23分，太陽以32：22領先籃網。

賽前報導

籃網今天在主場迎戰太陽，日前因傷缺陣的台裔後衛林書豪確定復出，將擔任先發幫助球隊繼續挑戰本季首度連勝。

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