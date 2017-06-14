日職》橫濱天氣晴 來為陳冠宇加油

（特派記者倪婉君攝）

〔特派記者倪婉君／橫濱報導〕羅德左投陳冠宇今天在橫濱球場對決老東家，他要挑戰本季第2勝，賽前練習還先跑上投手丘試試感覺，也希望能在這座昔日主場奪首勝。

陳冠宇自2011年旅日前4年都是待在橫濱，但他當時並未在橫濱球場先發過，去年則披上羅德戰袍在橫濱球場對決對老東家一次，可惜只投3局就挨雙轟失4分退場。今年再度對決老東家，他受訪時就說，很想在這裡奪勝投。

原本陳冠宇還擔心今天會下雨，但下午1點半抵達球場練習後，天氣一直相當好，他也不時展露笑顏，在前往外野進行練習時，還先跑上投手丘試感覺。

陳冠宇本季出賽7場，5場先發，拿下1勝1敗，防禦率2.97。

陳冠宇賽前熱身。（特派記者倪婉君攝）

（特派記者倪婉君攝）

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