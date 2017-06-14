日職》中村剛也三分砲宰阪神 創12球團主場開轟紀錄

〔體育中心／綜合報導〕西武獅今在跨聯盟賽事到甲子園球場對上阪神虎，靠著中村剛也的三分砲、單場4分打點的表現下，助球隊以4：2獲勝。中村剛也這一轟也讓他締造在12球團主場都開轟的紀錄。

中村剛也首局就從阪神虎先發能見篤史敲出帶有1分打點的安打，第三局更是敲出三分砲，一舉擴大領先；阪神則是在5局下追回2分，後半段雖有攻勢，但後繼無力吞下敗戰。

西武先發岡本洋介5.1局投球敲6安失2分，拿下本季第2勝；阪神先發能見篤史主投5局，被敲4安（包含1轟）失掉4分，送出9次三振、3次四死球，吞下本季第3敗。

阪神虎今在甲子園舉行「台灣日」，賽前也特別邀請台灣世大運培訓隊、開南大學總教練郭李建夫擔任開球嘉賓 ，他過去曾在1993至1998年效力虎軍。