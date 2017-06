MLB》紅襪一壘手好罩！ 兩度救援林子偉（影音）

林子偉以守備見長。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪今與雙城之戰遭受雨襲,不僅兩度中斷比賽,兩隊也發生高達4次守備失誤,而林子偉今在9局上的一記傳球,也差點變成失誤,所幸一壘手崔維斯(Sam Travis)美技接殺,最後還是成功觸殺一壘跑者。

林子偉今在7局上替補守二壘,這是他大聯盟生涯第一次,過去在小聯盟則有32場。9局上,羅沙里歐(Eddie Rosario)擊出軟弱滾地球,林子偉迅速趨前接球,一個跑傳將球送到一壘,未料力道過大,讓一壘手崔維斯跳起來接,伸長手才觸殺羅沙里歐,相當驚險。

林子偉知道自己傳球不理想,還上前跟羅沙里歐擊掌致意一下。事實上,林子偉在26日大聯盟生涯第1次守備也相當驚險,傳了個地瓜球,當時也是靠紅襪一壘救援,只不過當時的一壘手是莫爾蘭(Mitch Moreland),並非崔維斯。

數據指出紅襪一壘守備確實有一套,Fangraphs顯示的守備防禦點(DRS)是4,意即比聯盟平均多守下4分,並列全大聯盟一壘第5。

莫爾蘭美技(6/26):

崔維斯美技(6/28):

崔維斯美技(6/28):