MLB》紅襪一壘手好罩！ 兩度救援林子偉（影音）
2017/06/28 13:18
林子偉以守備見長。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕紅襪今與雙城之戰遭受雨襲，不僅兩度中斷比賽，兩隊也發生高達4次守備失誤，而林子偉今在9局上的一記傳球，也差點變成失誤，所幸一壘手崔維斯（Sam Travis）美技接殺，最後還是成功觸殺一壘跑者。
林子偉今在7局上替補守二壘，這是他大聯盟生涯第一次，過去在小聯盟則有32場。9局上，羅沙里歐（Eddie Rosario）擊出軟弱滾地球，林子偉迅速趨前接球，一個跑傳將球送到一壘，未料力道過大，讓一壘手崔維斯跳起來接，伸長手才觸殺羅沙里歐，相當驚險。
林子偉知道自己傳球不理想，還上前跟羅沙里歐擊掌致意一下。事實上，林子偉在26日大聯盟生涯第1次守備也相當驚險，傳了個地瓜球，當時也是靠紅襪一壘救援，只不過當時的一壘手是莫爾蘭（Mitch Moreland），並非崔維斯。
數據指出紅襪一壘守備確實有一套，Fangraphs顯示的守備防禦點（DRS）是4，意即比聯盟平均多守下4分，並列全大聯盟一壘第5。
莫爾蘭美技（6/26）：
崔維斯美技（6/28）：
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