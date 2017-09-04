2017 台北世大運

MLB》新官上任三把火！馬林魚瘦身傳基特將送走陳偉殷

2017/09/04 09:24

陳偉殷（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣球星陳偉殷上大聯盟面對的第一位打者，就是洋基傳奇球星基特（Derek Jeter），如今基特謝爾曼（Bruce Sherman）的投資團隊成為馬林魚的新老闆，基特還將出任總裁管理棒球事務，但現在傳出新團隊將對馬林魚進行瘦身，陳偉殷及多份大合約都可能面臨交易。

《邁阿密先鋒報》記者傑克森（Barry Jackson）今天指出，基特與謝爾曼的團隊有意降低馬林魚目前高達1.15億美元（約新台幣34.5億元）的團隊薪資，最理想目標是將團隊薪資控制在5500萬美元（約新台幣16.5億元）左右。

史坦頓（美聯社）

傑克森指出，馬林魚新團隊首先會將團隊薪資壓在8000萬美元至8500萬美元之間，若要再朝5500萬美元下修，勢必要將「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）交易，但目前馬林魚仍在國聯外卡的競爭名單中，這可能會改變新團隊的經營想法。

傑克森還列出幾名可能遭新團隊交易的人選，除史坦頓外還包括普拉多（Martin Prado）、沃奎茲（Edinson Volquez）、戈登（Dee Gordon）、陳偉殷等人，都可能是新團隊力求降低成本的開刀對象。

馬林魚2018年薪資破千萬者（美元）

1.Giancarlo Stanton 2500萬
2.Martin Prado 1350
3.Edinson Volquez 1300
4.陳偉殷 1260
5.Dee Gordon　1080

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