LOL世界賽》FNC輔助選手Jesiz：很期待與SKT或LZ對決

FNC昨日以3比0擊敗LMS第三種子HKA挺進16強小組賽，賽後，FNC輔助選手Jesiz接受訪問。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕歐洲老牌戰隊FNC今年在歐洲賽區EU LCS以第三種子出線，經過入圍賽一連串的賽事，最終以3比0擊敗LMS第三種子HKA挺進16強小組賽，賽後，FNC輔助選手Jesiz談到小組賽想碰到的對手，他回應很期待與SKT或是LZ的對決，「他們下路都是十分強大的知名選手，我真的不在意會被分到哪一組」。

Q：你們在入圍賽小組比賽打得很辛苦，但對上HKA卻是一面倒，你們有預期到這樣的結果嗎？又是怎麼看對抗HKA的過程？

我認為我自己在小組賽打得很穩定，至於隊伍為何會打得這麼艱辛，我認為是因為隊伍有些新人除了洲際對抗賽以外，從未登上其他世界賽舞台，所以心態上有些不穩定，但在對上HKA比賽過程，他們非常努力在CARRY我跟Rekkles，特別是我，我在第三局比賽表現可說是職業生涯最糟的比賽之一，我必須要調整呼吸並告訴我自己說：「我打得真的很糟，必須重新整頓心態」，但總而言之，我很開心能擊敗對手，而隊中的新人表現也開始好轉。

Q：自從2014年後再度登上世界賽舞台，對於自己及隊伍今年世界賽的期望是？

上次打世界賽是我18歲的時候，如同隊友Caps的年紀，我當時並沒有任何的後勤或是資深選手可以幫助我調整步伐，當時的我真的非常的脆弱，更別說當時陣中打野還被禁賽，整件事情根本是一團亂，但現在我知道該如何整頓好充滿壓力下的任何情況，在比賽中或賽場外都能帶領我的隊伍，我現在已經是一位心態更穩定的選手，任何事情都比以前還要更好。

Q：未來進入16強將會有兩個組別是FNC可能被分配到的，不管是A組的SKT、EDG、AHQ或是B組的IMT、LZ 與GAM等隊伍，哪個組別是你比較想去或是不想的？

我認為不管是分到哪一組都一樣，EDG理當是個非常強勁的隊伍，但他們在世界賽的表現很不穩定，你永遠不知道他們是否比IMT還強，如果給我自己選擇的話，我真的不在意分到哪支隊伍，但我很期待跟SKT或是LZ的對決，他們的下路都是十分強大的知名選手，我真的不在意會被分到哪一組。