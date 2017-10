傑佛森。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕騎士在釋出37歲的奪冠老將傑佛森(Richard Jefferson)後,許多球迷紛紛表示不捨;稍早他參加戶外訪談節目時,受到民眾熱烈的歡迎,訪談中傑佛森也分享了自己對克利夫蘭的回憶。

傑佛森表示,在得知騎士將簽下魏德(Dwyane Wade)的同時,「我就知道待在球隊的日子已經屈指可數了。」他也提及上季的總冠軍賽,在戰績0:3的絕對劣勢下還能在主場搶下1勝,「格林,你記得我們在上半場就砍下86分嗎?」

最後傑佛森感性說道,「我不知道未來會如何發展,不過克利夫蘭絕對會是我生命中很重要的一個篇章。」

Richard Jefferson on his future. Says he doesn’t know where he’s gonna wind up, but Cleveland will always be a part of him pic.twitter.com/VG8BHkYOqn