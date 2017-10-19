NBA Live》籃網例行賽首戰 林書豪上半場9分3助攻

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 籃網 30 33 63 溜馬 29 36 65

林書豪個人表現

投籃 三分 罰球 助攻 籃板 抄截 失誤 阻攻 得分 林書豪 4-8 0-0 0-0 3 0 0 3 0 9

第二節

次節溜馬打出7：2攻勢奪回領先，籃網靠著羅素10投6中，一分差緊咬溜馬，羅素也暫居全場得分最高。林書豪下場時，羅素也貢獻一次助攻，Trevor Booker空手切入上籃扳平，溜馬很快用2次外線再拉開領先。林書豪於剩下5分40秒時回到場上，發生今天第3次失誤，但他連拿4分，與Booker、羅素拉出一波9：0，籃網再次以57：57追平。LaVert今日第一顆三分球，一舉幫籃網要回領先，籃網、溜馬形成拉鋸，透納靠著進攻籃板，拿下溜馬超前分，林書豪最後一波進攻失手，上半場打完，溜馬65：63領先籃網。

第一節

林書豪開節發生傳球失誤，讓溜馬歐拉狄波（Victor Oladipo）快攻灌籃，但下一波與新夥伴羅素搭配，羅素（D'Angelo Russell）45度角三分球，籃網取得領先。透納（Myles Turner）回敬一記外線扳平，溜馬以一波5：2攻勢於前半節取得領先，而單節發生2次失誤的林書豪於剩下7分39秒上籃，首戰得分開張。暫停過後，籃網防守漏洞、門戶大開，讓透納趁勢灌籃爆扣得分，林書豪助攻新成員Allen Crabbe出手得分，落後近大半節時間，籃網在抓到Lance Stephenson傳球失誤形成4打1局面，Caris LeVert中路灌進，幫助籃網在首局結束前以30：29微幅差距領先。

賽前

籃網近兩季例行賽戰績僅41勝123敗，上季難堪成為東部爐主，今夏陣容進行改組，將主力中鋒B.羅培茲送至湖人，換來潛力無窮的後衛D.羅素，也將與林書豪組成「豪羅連線」，期盼在積弱不振的東部殺出重圍，搶下季後賽位子。《更多季前分析》

籃網例行賽首戰，林書豪以先發後衛上陣。

籃網陣容：林書豪、D'Angelo Russell、DeMarre Carroll、Rondae Hollis-Jefferson、Timofey Mozgov

溜馬陣容：Darren Collison、Victor Oladipo、Myles Turner、Thaddeus Young、Bojan Bogdanovic

