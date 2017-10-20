2017 台北世大運

國聯G5克蕭搶勝、中職挑戰賽開戰！今日賽事預告與轉播

2017/10/20 07:06

道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕早安，自由體育為您送上精彩賽事！

MLB國聯冠軍賽第五戰，道奇派出王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）先發，小熊則由昆塔納（Jose Quintana）應戰。關鍵第五戰會是道奇拿下世界大賽門票，還是小熊將戰線延長呢？球迷敬請期待。

NBA例行賽如火如荼展開，雷霆坐陣主場出戰來訪的尼克隊，同時也是「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）首次對上老東家。

另一場比賽由快艇隊出戰湖人隊。快艇隊新同學特奧多西奇（Milos Teodosic）與湖人隊「球哥」朗佐波爾（Lonzo Ball）將是最受矚目的對決。

中職季後挑戰賽今天開打，兄弟派出伍鐸對上統一獅隊的布魯斯。誰能搶下關鍵的首場勝利？精彩比賽球迷不要錯過了！

日本職棒高潮賽決勝輪，太平洋聯盟由樂天對上軟銀。樂天派出王牌投手則本昂大先發，軟銀則由和田毅迎戰。旅日投手宋家豪所屬的樂天能否戰勝太平洋聯盟的王者軟銀呢？請不要錯過今天的比賽。

國聯冠軍賽

08:00 道奇vs.小熊 （FOX體育、FOX體育三台）

NBA例行賽

08:00 尼克vs.雷霆（緯來體育、愛爾達體育）

10:30 快艇vs.湖人（ELEVEN SPORTS）

中職季後挑戰賽

18:35 中信兄弟vs.統一獅（FOX體育、愛爾達育樂、CPBLTV）

日職季後賽

17:00 樂天vs.軟銀FOX體育二台、FOX體育三台）

相關關鍵字： 中職 籃球 NBA 日職 中信兄弟 棒球 MLB 統一獅

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