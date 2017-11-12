NBA》被隊友撞到骨折 厄文將以「面具俠」造型回歸

厄文昨遭隊友肘擊退場。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕身陷主力傷兵潮的塞爾提克昨再損一員大將，明星控衛厄文（Kyrie Irving）昨在開賽僅2分鐘不慎遭隊友手肘直擊臉部，血濺球場被迫退場，球團今宣布厄文的傷勢結果為輕微顏面骨折，預計將缺陣數場比賽，未來將戴面具回歸球場。

塞爾提克昨於主場迎戰黃蜂，不料開賽不到2分鐘就傳出傷情，厄文在防守時不慎被中鋒貝恩斯（Aron Baynes）的手肘擊中臉部，厄文倒地掩面摀住流血的鼻子，隨後被攙扶離場，總教練透露厄文在中場時先行離開，賽後有傳簡訊恭喜球隊贏球，但根據聯盟規定，得持續觀察厄文是否有腦震盪現象。

塞爾提克今公佈厄文最新傷情，檢查結果顯示厄文有輕微顏面骨折，將缺席數場比賽，未來預計會戴面具歸隊比賽。美媒指出這將不是厄文首次以「面具俠」的模樣上場打球，2012年球季他也發生顏面骨折，曾戴著黑色面具出賽被隊友冠名「黑暗騎士」，後來也曾用過透明面具，隔年球季也因安全考量繼續戴了數週。

美媒報導指出，根據聯盟消息，明天對暴龍的比賽，厄文很可能不會上場，但之後會戴著面具回歸帶傷上陣，而因腦震盪疑慮、遵守聯盟規定休息2場的哈佛德（Al Horford），則有望歸隊助塞爾提克挑戰12連勝。

厄文戴透明面具。（資料照，路透社）

厄文戴黑色面具。（資料照，美聯社）