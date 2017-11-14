亞洲盃》台灣遭淘汰 周定洋自責未能建功

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣男足雙十國慶於主場逆轉擊敗強敵巴林後，士氣大振，並組成豪華陣容征戰土庫曼，陣中包含效力蘇格蘭超級足球聯賽的周定洋，英超水晶宮足球俱樂部U18隊的台裔新秀沈子貴，加上陳柏良、陳浩瑋、温智豪等多名旅外好手，無奈仍以1：2落敗，無緣繼1968年後，再度挺進亞洲盃會內賽。

首次加入台灣隊的周定洋，多次扮演攻勢發動機，可惜未能幫助球隊贏球，他表示，「感到很失望，這是我首次在中華隊先發，也是我一直期待的比賽，可惜結果不如意，不過我感覺到這支球隊正在變化，朝著正確的方向走，很開心與中華男足一起奮戰。」

周定洋說，「我認為自己為球隊有很多的貢獻，包括進攻和防守方面，不過很遺憾沒有進球，上半場有機會能夠進球，沒能把握有些失望，但對自己的表現感到滿意。」

九月中才接掌兵符的懷特表示，「接手球隊才七個星期，很高興球隊正在改變，我相信這場落敗不是結束，而是台灣足球的開始，你可以看到球隊這段時間的進步與改變，依然為球員們感到驕傲，大家抬頭挺胸，繼續努力下去，台灣足球一定會越來越好。」

下半場第87分鐘，替補上陣的吳俊青於禁區被撂倒，裁判響哨判定犯規，土庫曼球員激動包圍裁判理論，地主球迷也響起如雷噓聲，但陳柏良無懼壓力，12碼球選擇攻擊球門中間偏高的位置，順利破網。

陳柏良表示：「不為輸球找藉口，這一敗讓我們看清自己的實力，前役贏巴林後，大家似乎有點忘了自己是誰，淘汰後再努力，替未來的比賽奮戰。」

周定洋（資料照）