奇摩年度搜尋排行榜 他擊敗世大運金牌成最熱門球星

林子偉登年度搜尋排行第一名。（資料照，美聯社）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2017年進入倒數階段，Yahoo奇摩今日公佈2017年跨裝置年度十大排行榜，包括「10大新聞事件」、「10大熱搜新聞人物」、「10大熱搜娛樂人物」及「10大熱搜運動人物」。體育最夯人物，由旅美球星林子偉奪冠，而世大運也成網友熱門話題與關注焦點！

Yahoo奇摩新聞公布由全台網友票選的年度十大新聞排行榜，政治仍是最熱門話題，前10名包含7名，體育則由「世大運空前成功，售票率歷來最高，郭婞淳舉重破世界紀錄。（25.2%）」擠進排行榜內。

旅外球星今年攻下半數熱搜運動名人榜！今年升上大聯盟，首季就出賽25場、繳出15支安打佳績，新任台灣之光林子偉，首度入榜就榮登冠軍！高知名度球星王建民、林書豪、陳偉殷全數入榜，名列熱搜榜第2、5、10名。在日本職棒打拚超過10年的「陽岱鋼」，今年加盟巨人軍打出生涯千安，位居第6。

世大運帶起台灣運動狂潮，選手也成為全民熱搜焦點！因世大運退賽風波掀起網友論戰的詹詠然，拿下第3名。率隊出戰世大運勇奪四金的世界羽球球后戴資穎、破世界紀錄的舉重金牌郭婞淳、「全台最速男」百米金牌楊俊瀚，以及擔任聖火第一棒的桌球王子江宏傑，也因世大運的高討論度而強登熱搜榜。

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