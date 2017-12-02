MLB》東山再起獎出爐！ 皇家摩斯塔卡司、洛磯霍蘭獲獎

.@Mooose_8’s career year earns him 2017 AL Comeback Player of the Year Award; Greg Holland dominates out of ‘pen to win NL honors. https://t.co/R89ZqbqlCk pic.twitter.com/7oKfpf6sAs — MLB （@MLB） 2017年12月1日

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今公佈東山再起獎票選結果，美聯由皇家三壘手摩斯塔卡司（Mike Moustakas）獲獎，國聯則由洛磯終結者霍蘭（Greg Holland）拿下，兩人傷癒回歸首季皆繳亮眼成績單，雙雙入選明星賽。

上季因守備意外撞斷右膝前十字韌帶、僅出賽27場的摩斯塔卡司，本季回歸火力大爆發，單季扛出38轟不僅刷新個人紀錄、遠遠超過2015年22轟，也締造皇家隊史紀錄，85分打點亦為生涯最佳，生涯第2度入選明星賽。

「我只想回到球場，我跟防護員在堪薩斯一起做了很多努力，佛州的傢伙們協助我復健、做好準備迎接整個球季，大家都卯起來幫我，我對他們永遠感謝不完。我只想重返球場、再次打球，是他們幫助我做到的。」摩斯塔卡司說。

去年因手肘動TJ手術整季未出賽、今年轉戰洛磯的霍蘭，回歸首季就投出隊史最佳41次救援成功，與道奇守護神簡森（Kenley Jansen）並列國聯救援王，除獲得生涯第3度明星賽殊榮，也幫助洛磯重返暌違10年的季後賽。霍蘭生涯前6季皆效力皇家，曾與摩斯塔卡司當隊友，14、15年球季攜手助皇家連霸美聯冠軍。

大聯盟東山再起獎是由30位傑出記者票選而出，每隊皆有1位球員入圍候選名單，上季美聯東山再起獎得主為紅襪先發波瑟羅（Rick Porcello），國聯則由國民三壘手倫登（Anthony Rendon）獲得。

美聯東山再起獎得主為皇家摩斯塔卡司。（資料照，美聯社）

國聯東山再起獎得主為洛磯霍蘭。（資料照，美聯社）