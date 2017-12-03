MLB》一朗有能力先發！前響尾蛇強打：期待他成中年之星

鈴木一朗。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕44歲日籍老將鈴木一朗先前曾誓言要打到50歲，未料季後遭馬林魚放掉，至今仍在尋找新東家，大聯盟生涯面臨危機。前響尾蛇強打岡薩雷茲（Luis Gonzalez）認為，鈴木一朗有能力在大聯盟擔任先發，希望他能成為中年之星。

日本媒體《Full count》報導，岡薩雷茲認為，鈴木一朗有能力繼續打球，也指他能達成大聯盟三千安里程碑，是很偉大的事情。他指出，像鈴木一朗這種類型的選手，在大聯盟也很稀少，日本很多小朋友想成為像他一樣的選手，「我認為一朗挑戰大聯盟的夢想是成功的。」岡薩雷茲說，看鈴木一朗打球，感覺很享受棒球，「看一朗打球對我來說也是樂趣。」

岡薩雷茲表示，鈴木一朗雖然已經44歲，仍看好一朗能在大聯盟有好表現。他說，馬林魚有眾多年輕優秀的外野手，但若在其他球隊，鈴木一朗是有能力擔任先發，「我希望一朗能繼續打球，成為我們這群老傢伙的中年之星。」岡薩雷茲也說很想看到一朗打到50歲的英姿。

現年50歲的岡薩雷茲生涯在大聯盟19年累積2591安、354轟、1439分打點，平均打擊率0.283，曾在1999年以206安獲得國聯安打王，2001年曾敲出單季57發全壘打，至今仍是響尾蛇隊史紀錄。岡薩雷茲在41歲時退休，如今擔任球隊老闆助理。

鈴木一朗。（資料照，美聯社）