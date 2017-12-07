冬盟》兄弟菜鳥這球紅到美日 MLB記者捏把冷汗（影音）

王鴻程（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟投手王鴻程今年9月初登板起頻頻吸引目光，亞冠賽也是日本球迷注意的焦點，前天他在冬季聯盟對日職東軍的1.2局後援無失分，再次成為國外網路上的話題。

王鴻程前天8局上、1出局一二壘有人登板救火，連飆2K霸氣化解危機，最後以1.2局3K無失分，拿下冬盟首次救援成功，而他一記140公里的變化球被日本網友剪輯瘋傳，有人留言表示王是來季最想關注的中職球員之一。

不僅日本，美國媒體《Sporting News》作家Sung Min Kim更找到王鴻程業餘時期一記94英里的犀利速球，並對於他在中職選秀會第6輪才被挑中感到意外；ESPN大聯盟知名記者Buster Olney‏看完影片也被吸引，在推特寫道這影片會讓肘外科醫生皺眉，為他捏把冷汗。

#CPBL Chinatrust Brothers RHP Hung-Cheng Wang has some *nasty* pitch movements from sidearm slot. Here's 94 mph right on the corner.



（also, #umpgif） pic.twitter.com/np8jHDo0VJ — Sung Min Kim （@sung_minkim） 2017年12月6日