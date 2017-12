冬盟》兄弟菜鳥這球紅到美日 MLB記者捏把冷汗（影音）

王鴻程(資料照,記者林正堃攝)

〔體育中心/綜合報導〕中信兄弟投手王鴻程今年9月初登板起頻頻吸引目光,亞冠賽也是日本球迷注意的焦點,前天他在冬季聯盟對日職東軍的1.2局後援無失分,再次成為國外網路上的話題。

王鴻程前天8局上、1出局一二壘有人登板救火,連飆2K霸氣化解危機,最後以1.2局3K無失分,拿下冬盟首次救援成功,而他一記140公里的變化球被日本網友剪輯瘋傳,有人留言表示王是來季最想關注的中職球員之一。

不僅日本,美國媒體《Sporting News》作家Sung Min Kim更找到王鴻程業餘時期一記94英里的犀利速球,並對於他在中職選秀會第6輪才被挑中感到意外;ESPN大聯盟知名記者Buster Olney‏看完影片也被吸引,在推特寫道這影片會讓肘外科醫生皺眉,為他捏把冷汗。

#CPBL Chinatrust Brothers RHP Hung-Cheng Wang has some *nasty* pitch movements from sidearm slot. Here's 94 mph right on the corner.



(also, #umpgif) pic.twitter.com/np8jHDo0VJ