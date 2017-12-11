高球》首屆JGTA台灣青少年錦標賽明年開打 盼選手追尋潘政琮職業之路

JGTA台灣青少年錦標賽即將在明年1月初舉行，新竹市高爾夫委員會副主委陳進興（左起）、全國花園球場總經理吳憲紘、JGTA總監奇拉漢和旅美好手潘政琮共同宣布賽事即將展開。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕今年剛成立的亞洲青少年高爾夫巡迴賽（JGTA），今天在苗栗全國花園球場宣布，將於明年1月3日至5日，舉辦首屆JGTA台灣青少年錦標賽。旅美好手潘政琮表示，這項賽事對有志赴美進入大學校隊的青少年選手會有很大的幫助。

JGTA的創辦者暨總監奇拉漢表示，這個青少年巡迴賽獲得美國AJGA協會授權，未來舉辦的賽事，選手將可獲得AJGA的積分（PBE積分），PBE積分排名是美國各大學校教練初步挑選未來成員的依據。

他強調，除了12月下旬在印尼民丹島的賽事，和1月初在全國花園球場的台灣青少年錦標賽，未來還將與亞洲各主要國家和城市洽談舉辦賽事。

全國花園球場總經理吳憲紘說：「得知JGTA成立的目的和宗旨，我們認為這對台灣青少年選手很有幫助，希望有更多人能仿效潘政琮，進入美國大學的高爾夫校隊體系，進而轉入職業打進美巡賽。全國花園球場願意投入資源，加上各贊助單位的支持，為台灣青少年選手開創新的途徑。」

全國花園球場總經理吳憲紘表示，JGTA賽事對台灣青少年選手很有幫助，希望有更多人能仿效潘政琮，進入美國大學的高爾夫校體系。（記者趙新天攝）

專程回到全國花園球場參加今日賽事宣布記者會的潘政琮，特別以他親身經驗，說明這項賽事和JGTA的重要性，小潘說：「如果那時候在亞洲有這樣的比賽，我就可以節省1年的時間。11年前，我去美國唸高中想參加AJGA的比賽，讓美國大學教練認識我，但是完全沒有PBE積分排名，就算曾經在亞運拿過銀牌，也無法獲得邀請，多花了1年從最基層的比賽逐步累積，才打進AJGA主要的賽事，最終得以進入華盛頓大學校隊。」

他希望未來能有更多台灣青少年選手，來到美國大學唸書和參加NCAA賽事，最後進入美巡賽殿堂。

這項賽事將於明年1月3日至5日，在全國花園球場舉行，暫訂有來自12個國家78位選手參賽，年齡層介於12至18歲，如果各國報名情況踴躍，名額還可能調整。

旅美好手潘政琮希望未來有更多台灣青少年選手進入美國大學校隊，JGTA賽事是累積PBE積分最好的起點。（記者趙新天攝）