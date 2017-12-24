爐石戰記全明星賽》Virtual擊敗「大哥」 成四強唯一台灣選手

「偷米」Virtual擊敗「大哥」tom60229，挺進四強。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《爐石戰記》2017全明星賽今（24）日進入八強賽程，第三場上演的台灣內戰是由閃電狼「大哥」Tom60229對上Virtual，大哥的三場快攻獵面臨卡手，無法發揮快攻本性，但雙方仍戰成2比2平手，關鍵第五場，雙方開賽就進牌「親王」與「暗影閃現」，但大哥多了派奇，種下敗因，Virtual靠著兩隻南海船長強化場優，很快就將大哥擊倒，挺進四強。

首戰由「韓國」K神對上美國好手Firebat，後者在四場比賽中拿出三場秘密法，但手氣不佳，只在第三場拿下勝利，最後仍在第四場以卡札牧輸給對手的快攻獵，以1比3落敗。

Firebat不敵對手，以一比三落敗。（取自YOUTUBE）

對此，Firebat賽後訪問時表示，他一直打秘密法是希望可以對上獵人牌組，因為他認為法師是最容易玩得輕鬆的牌組。對於本場落敗，他還是很感謝支持他的粉絲，但比輸了難免士氣較低落。

Firebat賽後也直呼可惜。（記者陳耀宗攝）

第二戰由星國好手Aaron對上「沙皇」Pavel，Aaron前三場都打出親王賊，但首場內戰落敗，第二場Pavel兩張食肉立方體製造的無解場優，缺少AOE的親王賊只能選擇投降，直到第三場Aaron才打敗任務德拿下一勝；但第四場的二度對上任務德，Pavel早早解完任務，最後更看著兩張無面形成的三支瑪里苟斯華麗登場，加上終極瘟疫，一舉將近乎滿血的Aaron秒殺。最終Pavel就以3比1勝出。

Pavel持續為現場觀眾帶來驚奇。（取自YOUTUBE）

Pavel贏下比賽後，賽後簽名會可見好心情。（記者陳耀宗攝）

第三戰上演台灣內戰，由大哥Tom60229對上Virtual，今日Virtual手氣實在旺，首場卡札牧必要牌組進場夠快，很快就收下勝利；第二場大哥靠著魚人聖製造的場面優勢逼對方投降；第三場大哥再度拿出快攻獵，卻不斷卡手，讓對方再下一城；第四場大哥的快攻獵險勝對手親王賊，逆轉獲勝。

第五場雙方上演親王賊內戰，Virtual再度展現「強壯右手」，雖然兩人開場都擁親王及暗影閃現，但大哥多了一張派奇，種下敗因，加上Virtual兩張南海船長強化場優，順利拿下第三勝。

Tom今日手氣欠佳。（取自YOUTUBE）

第四戰由ahq WeiFu對上加拿大好手Purple，雙方前兩場戰成平手，而在第三場的卡札牧內戰，WeiFu雖然拉札與暗影死神早早到手，Purple出牌較順，再靠著心靈震爆一舉將對手血量歸零；但第四場WeiFu的親王賊還是成功扳回一城，最終第五局，WeiFu的卡札牧再度開場就拉札與暗影死神到手，但Purpe不斷製造場面優勢，再以法反逼場，WeiFu無法解場，只能自按投降。

Purple成功打敗ahq WeiFu。（取自YOUTUBE）