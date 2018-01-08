NBA》爵士超級菜鳥絕殺未果 熱火主場笑納四連勝

超級菜鳥米契爾砍下全場最高分，可惜最終絕殺未果。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近況不錯在賽前拿下三連勝的熱火，今在主場迎戰爵士，兩隊戰況膠著，分數始終緊咬，熱火6人得分上雙，中鋒「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）拿下「雙十」表現最佳，而爵士超級菜鳥米契爾（Donovan Mitchell）25投12中砍下全場最高27分，可惜最後關鍵一擊卻絕殺未果，最終熱火就以103：102氣走爵士。

首節開始，熱火就展現好手感，在開局打出一波16：9的攻勢。不過爵士也不甘落後，在英格斯（Joe Ingles）和米契爾連續命中三分後，爵士一度將比分反超，不過首節末段，熱火打出6：0的小高潮，要回領先優勢。

懷特塞德雙手爆扣。（今日美國）

次節，熱火瓊斯（Derrick Jones Jr.）表現亮眼，一口氣連拿5分後，讓熱火將比分拉開到10分之多，不過爵士在節末靠著菲佛斯（Derrick Favors）出手命中追平分，上半場結束熱火靠著罰球以49：47領先爵士。

易籃後，爵士的米契爾得分大爆發，一人就包辦爵士在第三節的前11分。但熱火也不甘示弱，雙方的比分一直緊咬，節末爵士以75：74將比分反超。

末節最後37秒，熱火靠著歐利尼克（Kelly Olynyk）2罰全中，兩隊又只剩1分差。比賽剩下14秒時，熱火把握最後一波攻勢，J.理查森（Josh Richardson）突破得分，讓熱火反超比數，爵士米契爾最後絕殺未果，熱火就以1分之差險勝爵士，笑納4連勝。

米契爾灌籃。（美聯社）