OWL》達拉斯燃火苦吞三連敗 季前大熱門陷困境

如果要說與季前戰力排名落差最大的，非達拉斯燃火莫屬。（取自OWL Twitter）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《鬥陣特攻》職業電競聯賽第二週賽程持續進行，季前被外界看好的達拉斯燃火隊今（19）日迎戰休士頓法外者，慘遭橫掃苦吞三連敗；賽前並列第二的「全韓班」紐約卓越者輕取洛杉磯勇士，同樣橫掃獲勝；最後出賽的費城原子和洛杉磯角鬥士打得難分難解，前四局雙方戰成平手，直到加賽局灕江天塔角鬥士才驚險勝出。

首場由達拉斯燃火對上休士頓法外者，面對實力中段班的法外者，燃火看似有機會獲勝，沒想到首局垃圾鎮竟連A點都無法抵達，反讓對手輕鬆勝出；第二局月球殖民地據點圖也只能拿下A點，再遭法外者以2小分勝出；取得二連勝的法外者不給對方機會，第三局成功完封對手、接著第四局愛西瓦德再將燃火攻勢擋在B點前，攻守交換後成功連抵兩點。最終法外者就以直落四橫掃燃火。

休士頓法外者成功四比零橫掃對手。（取自Twitch）

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第二場由紐約卓越者對上洛杉磯勇士，雙方以二勝零敗暫列第二，本場卓越者攻守俱佳，首局垃圾鎮先是連抵三點後，再將對手壓在B點前取得首勝；接著在第二局及第三局的據點、控制圖順利以1-0、2-1勝出；第四局努巴尼混和圖，卓越者採溫斯頓配D.Va衝排陣、短時間連拿三點，勇士隊打到延長賽才驚險達陣，進入加賽後雙方依舊平手，以和局坐收。最終卓越者就以3比0勝出。

全韓班戰隊的強度依然無法被挑戰。（取自Twitch）

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第三場由費城原子對上洛杉磯角鬥士，首局垃圾鎮雙方都無法達陣，但仍由原子隊成功抵達B點勝出；第二張地圖阿努比斯神廟雙方更是打進延長賽，原子隊再下一城以3比2取得二連勝；但從第三局開始，角鬥士吹起反攻號角，第三局伊利斯歐成功控制兩點、第四局努巴尼再度達陣，追平比數；進入加賽後，氣勢如虹的角鬥士率先得點，第二回合輸出手Hydration更是拿出毀滅拳王狂尻對手，最後讓二追三、逆轉獲勝。

角鬥士克服零比二困境，逆轉獲勝。（取自Twitch）

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