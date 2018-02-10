韓職》砸2000多萬元 樂天巨人一二軍來台春訓

韓國職棒樂天巨人來高雄春訓。（記者黃志源攝）



〔記者羅志朋／高雄報導〕韓職樂天巨人一軍來台春訓，教練加上球員總計59人，若再加球團工作人員，合計75人，一軍將於2月24日轉赴日本沖繩春訓，樂天二軍則於2月18日抵台，教練加上球員總計45人，樂天一、二軍前後在台春訓費用初估2000萬元至2200萬元。

這次樂天一二軍來台春訓基地為高雄國慶青埔球場，兩年前落成啟用，初期造價台幣2000萬元，後來增設相關設備又追加台幣1000萬元，總計約3000萬元，一年維護費用約台幣400、500萬元。

高雄國慶青埔球場包括2座標準球場、1座內野練習球場，另有2座室內打擊練習區，投手牛棚練投區總計15個球道，另設餐廳、記者室、球員休息室和紀錄室。這次為了迎接樂天一軍來台春訓，廠商特別花了30、40萬元裝修球員休息室和置物櫃。

值得一提的是，樂天一軍來台春訓前，球團就特別派場務人員先來來台整理場地和周邊設施，並「空運」3位韓籍廚師和3位幫廚料理三餐，還帶來道地的韓國泡菜和食材，希望讓選手吃得安心，這次也有包括釜山日報和《OSEN》等4家韓媒來台採訪。

韓國職棒樂天巨人來高雄春訓，總教練趙原佑滿意台灣天氣和訓練環境。（記者黃志源攝）

韓國樂天巨人春訓，總教練趙原佑。（記者黃志源攝）

韓國職棒樂天巨人來高雄春訓，總教練趙原佑滿意台灣天氣和訓練環境。（記者黃志源攝）

韓國職棒樂天巨人高雄春訓，韓籍廚師和幫廚料理三餐。（記者黃志源攝）

韓國職棒樂天巨人高雄春訓，韓籍廚師和幫廚料理三餐。（記者黃志源攝）

韓國職棒樂天巨人高雄春訓，韓籍廚師和幫廚料理三餐。（記者黃志源攝）

韓職樂天巨人春訓，高雄國慶青埔球場設有餐廳。（記者黃志源攝）

韓職樂天巨人春訓，高雄國慶青埔球場設有餐廳。（記者黃志源攝）

韓職樂天巨人春訓，高雄國慶青埔球場設有餐廳。（記者黃志源攝）